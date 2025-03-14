В Одессе убит националист Ганул - организатор поджога Дома профсоюзов

В центре Одессы был застрелен украинский активист Демьян Ганул, известный своими националистическими взглядами и участием в событиях 2 мая 2014 года, связанных с пожаром в Доме профсоюзов. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, передает Lada.kz со ссылкой на RG.RU

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Личность погибшего была установлена по его татуировкам. По предварительной информации, убийство произошло в результате двух выстрелов из огнестрельного оружия. Инцидент случился спустя сутки после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия. В городе объявлен план-перехват, местные СМИ сообщают, что предполагаемый стрелок мог быть в военной форме.

13 марта ЕСПЧ постановил, что украинские власти несут ответственность за бездействие во время трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе. Согласно решению суда, Киев обязан выплатить компенсации пострадавшим. Суд также отметил, что расследование трагедии не было проведено в полном объеме, что свидетельствует о нарушении властями 2-й статьи Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на жизнь.

Ранее, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения, кульминацией которых стал пожар в Доме профсоюзов. По официальным данным МВД Украины, в результате погибли 48 человек, более 240 получили ранения. Эти события вызвали международный резонанс и многочисленные призывы к их расследованию, в том числе со стороны ООН. Украинские власти объясняли произошедшее провокацией со стороны пророссийских сил против сторонников Евромайдана.

Демьян Ганул был активным участником протестных событий 2014 года, а также лидером праворадикального движения «Уличный фронт» и бывшим членом запрещенной в России организации «Правый сектор». В рамках одесской ячейки он курировал силовые структуры. В прошлом он подвергался нападению со стороны украинских военных, которые обвиняли его в присвоении средств, собранных на поддержку вооруженных сил Украины. Ганул также выступал с инициативами, включая предложение ввести в школьную программу предмет «русофобия». В России он был заочно арестован по обвинению в уничтожении памятников.