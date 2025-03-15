Трамп попросил Путина пощадить ВСУ

Президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой пощадить украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении российской армии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Тысячи украинских бойцов находятся в критической и уязвимой ситуации, полностью окруженные российскими военными», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что настоятельно попросил президента России сохранить им жизнь. «Это может обернуться ужасной бойней, подобной которой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их Господь!» — добавил политик.

Ранее Трамп выразил уверенность в возможности завершения конфликта на Украине. По его словам, 13 марта он провел с Путиным «очень хорошие и продуктивные» переговоры.