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14.03.2025, 20:26

Названы условия, на которых София Ротару согласится выступить в Москве

Новости Мира 0 364

Продюсер Дворцов рассказал, при каких условиях София Ротару может выступить в Москве, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: соцсети Софии Ротару
Фото: соцсети Софии Ротару

София Ротару может выступить в Москве, но ее участие зависит не только от гонорара, но и от уровня мероприятия. Легендарная 77-летняя певица вряд ли согласится сотрудничать с сомнительными организаторами или неизвестными заказчиками, предпочитая тщательно отбирать предложения.

Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти». Он предположил, что даже за краткое выступление, например на корпоративе, Ротару потребует не менее 13 миллионов рублей. По его словам, исторически ее гонорары всегда были ниже, чем у Аллы Пугачевой, примерно на 5 миллионов рублей.

«Она вполне может дать концерт в России, но, на мой взгляд, только за внушительный гонорар — не менее 10–13 миллионов рублей. В принципе, разница между ее ставками и гонорарами Аллы Пугачевой всегда составляла около пяти миллионов. Кроме того, Ротару будет тщательно оценивать организаторов перед тем, как принять решение. Только после этого она, возможно, рассмотрит финансовую составляющую. Для нее важен не только заработок, но и статус мероприятия», — отметил продюсер.

Он также напомнил, что с 2022 года София Ротару прекратила выступления в России. Более того, в тот же период певица взяла паузу в своей концертной деятельности в целом. По словам Дворцова, финансовое положение артистки позволяет ей полностью уйти из шоу-бизнеса, если она примет такое решение.

Справка: последний раз София Ротару выходила на сцену в Москве в декабре 2021 года в рамках фестиваля «Песня года».

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