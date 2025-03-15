Астронавты НАСА вернутся на Землю после девятимесячного пребывания на МКС

Астронавты НАСА Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, находившиеся на Международной космической станции (МКС) с июня 2024 года, готовятся вернуться на Землю. Их миссия, изначально рассчитанная на восемь дней, продлилась девять месяцев из-за технических неполадок корабля Starliner. Ожидается, что замена экипажа состоится после прибытия миссии SpaceX Crew-10 сообщает Lada.kz со ссылкой на Sky News .

Фото: НАСА

В июне 2024 года астронавты НАСА Сунита Уильямс и Бутч Уилмор отправились на МКС на борту корабля Starliner компании Boeing. Их миссия планировалась как восьмидневная, однако из-за выявленных технических неисправностей, включая утечку гелия и проблемы с двигателями, корабль вернулся на Землю без экипажа, а астронавты остались на станции для продолжения работы.

В течение девяти месяцев Уильямс и Уилмор активно участвовали в научных исследованиях и техническом обслуживании станции. Недавно Сунита Уильямс впервые за семь месяцев совершила выход в открытый космос для проведения ремонтных работ совместно с астронавтом Ником Хейгом.

Для их замены и обеспечения безопасного возвращения на Землю НАСА планирует отправить миссию SpaceX Crew-10. Запуск экипажа, состоящего из четырех астронавтов, был отложен из-за технической неисправности на стартовой площадке, связанной с гидравлической системой наземного оборудования. После прибытия Crew-10 на МКС, запланированного на 15 марта 2025 года, Уильямс и Уилмор смогут вернуться на Землю на корабле SpaceX Dragon, который прибыл на станцию в сентябре 2024 года.

Ожидается, что возвращение астронавтов состоится около 20 или 21 марта 2025 года, что завершит их длительное пребывание на орбите.