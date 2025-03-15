Цена золота впервые превысила 3000 долларов за унцию

Стоимость золота достигла исторического максимума, превысив отметку в 3000 долларов за тройскую унцию на нью-йоркской бирже Comex. В феврале аналитики Goldman Sachs прогнозировали дальнейший рост цен на золото, ожидая увеличение стоимости унции еще на 9% к концу года. Рекордная цена на золото может повлиять на инвестиционные стратегии и экономические тенденции в мире, сообщает Lada.kz со ссылкой на zakon.kz.

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На нью-йоркской бирже Comex цена золота впервые в истории превысила 3000 долларов за тройскую унцию, установив новый рекорд. В феврале инвестиционный банк Goldman Sachs предсказал дальнейший рост цен на золото, ожидая увеличение стоимости унции еще на 9% к концу года.

Рост цен на золото может повлиять на различные аспекты мировой экономики, включая инвестиционные стратегии и инфляционные ожидания. Однако эксперты предупреждают о возможных рисках инвестирования в золото, поскольку изменения в некоторых областях могут привести к снижению его стоимости.

Рекордная цена на золото также может отразиться на валютных рынках и экономической стабильности стран, зависящих от экспорта или импорта драгоценных металлов. Инвесторам рекомендуется учитывать текущие тенденции и прогнозы при формировании своих портфелей.