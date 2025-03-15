Что влияет на скорость старения

Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что люди с более высоким уровнем образования и дохода стареют медленнее и реже сталкиваются с возрастными заболеваниями. У них вероятность развития таких заболеваний ниже в среднем на 20% по сравнению с менее обеспеченными сверстниками. Кроме того, повышение социального статуса в зрелом возрасте положительно сказывается на процессе старения, сообщает Lada.kz со ссылкой на zakon.kz.

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Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, в котором приняли участие более 800 тысяч человек. Они оценивали социальное благополучие участников по таким показателям, как уровень образования, социальный статус родителей, уровень дохода, должность на работе и степень благополучия района проживания. Процесс старения измеряли по количеству возрастных заболеваний и составу белков в плазме крови.

Результаты показали, что у людей с низким социально-экономическим статусом вероятность развития возрастных заболеваний выше в среднем на 20% по сравнению с более обеспеченными сверстниками. Через 15 лет у представителей группы с низким статусом количество диагнозов, связанных со старением, было таким же, как у людей с высоким статусом спустя 20 лет, что свидетельствует о более быстром старении в неблагоприятных условиях.

«Мы давно знаем, что более высокий социальный статус связан с лучшим здоровьем, но теперь мы видим, что это также может замедлять сам процесс старения»,- отметид профессор Мика Кивимяки.

Для некоторых заболеваний риск оказался еще выше. У людей из группы с низким доходом вероятность развития диабета второго типа, болезней печени, сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и инсульта была в два раза выше по сравнению с группой с высоким социальным статусом.

Интересно, что уровень 14 белков в крови напрямую зависел от социального положения человека. Ученые предполагают, что до 39% снижения риска заболеваний у людей с высоким социальным статусом можно объяснить именно благоприятным профилем этих белков.

Кроме того, исследователи обнаружили, что улучшение социального положения с возрастом положительно влияет на процесс старения. У людей, которые жили в неблагоприятных условиях в детстве, но впоследствии добились высокого уровня дохода и статуса, наблюдалось замедление процессов старения и снижение риска возрастных заболеваний.