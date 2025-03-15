18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.15
550.31
5.89
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.03.2025, 13:03

Что влияет на скорость старения

Новости Мира 0 485

Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что люди с более высоким уровнем образования и дохода стареют медленнее и реже сталкиваются с возрастными заболеваниями. У них вероятность развития таких заболеваний ниже в среднем на 20% по сравнению с менее обеспеченными сверстниками. Кроме того, повышение социального статуса в зрелом возрасте положительно сказывается на процессе старения, сообщает Lada.kz со ссылкой на zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, в котором приняли участие более 800 тысяч человек. Они оценивали социальное благополучие участников по таким показателям, как уровень образования, социальный статус родителей, уровень дохода, должность на работе и степень благополучия района проживания. Процесс старения измеряли по количеству возрастных заболеваний и составу белков в плазме крови.

Результаты показали, что у людей с низким социально-экономическим статусом вероятность развития возрастных заболеваний выше в среднем на 20% по сравнению с более обеспеченными сверстниками. Через 15 лет у представителей группы с низким статусом количество диагнозов, связанных со старением, было таким же, как у людей с высоким статусом спустя 20 лет, что свидетельствует о более быстром старении в неблагоприятных условиях.

«Мы давно знаем, что более высокий социальный статус связан с лучшим здоровьем, но теперь мы видим, что это также может замедлять сам процесс старения»,- отметид профессор Мика Кивимяки.

Для некоторых заболеваний риск оказался еще выше. У людей из группы с низким доходом вероятность развития диабета второго типа, болезней печени, сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и инсульта была в два раза выше по сравнению с группой с высоким социальным статусом.

Интересно, что уровень 14 белков в крови напрямую зависел от социального положения человека. Ученые предполагают, что до 39% снижения риска заболеваний у людей с высоким социальным статусом можно объяснить именно благоприятным профилем этих белков.

Кроме того, исследователи обнаружили, что улучшение социального положения с возрастом положительно влияет на процесс старения. У людей, которые жили в неблагоприятных условиях в детстве, но впоследствии добились высокого уровня дохода и статуса, наблюдалось замедление процессов старения и снижение риска возрастных заболеваний.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...