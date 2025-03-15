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15.03.2025, 14:31

Рекомендации потребителям: проверяем качество сосисок дома

Новости Мира 0 465

 Недавние исследования Роскачества показали, что некоторые сосиски содержат опасные для здоровья компоненты, включая сальмонеллу и плесень. Употребление 50 граммов таких продуктов в день повышает риск развития рака кишечника на 18%, что сопоставимо с выкуриванием пачки сигарет. Эксперты рекомендуют тщательно проверять состав и качество колбасных изделий перед покупкой, об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на progorod62.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Роскачество провело исследование колбасных изделий, выявив серьезные нарушения у некоторых производителей. В продукции обнаружены сальмонелла, плесень и несоответствие заявленному составу, включая присутствие свинины в халяльных сосисках. Кроме того, в составе многих изделий найдены нитраты, фосфаты и каррагинан, которые продлевают срок годности, но негативно влияют на микрофлору кишечника.​

Медицинские исследования показали, что ежедневное потребление 50 граммов переработанного мяса, такого как сосиски, увеличивает риск развития рака кишечника на 18%, что эквивалентно воздействию пачки сигарет. 

Недобросовестные продавцы скупают просроченные продукты, переупаковывают их и продают по сниженным ценам. Такие сосиски часто попадают в уличные точки быстрого питания, что приводит к массовым отравлениям, как это произошло в одном из кафе Санкт-Петербурга.​

Чтобы проверить качество сосисок в домашних условиях, можно провести простой тест:

- при варке качественные сосиски остаются на дне кастрюли, тогда как изделия с высоким содержанием воздуха и растительных белков всплывают.

- можно измельчить сосиску и добавить пищевую соду и медный купорос: обильное пенообразование указывает на высокое содержание мяса, а слабая реакция свидетельствует о низком качестве продукта.​

При выборе сосисок рекомендуется обращать внимание на состав:

- качественный продукт должен содержать не менее 60% мяса, соль и специи, без растительных жиров и искусственных добавок. Чем короче срок годности, тем натуральнее продукт. Однако высокая цена не всегда гарантирует качество, поэтому важно тщательно изучать информацию на упаковке.​

«Если в составе больше пяти ингредиентов — кладите обратно. Это не еда, а химический эксперимент»,- советует Роскачество.

Таким образом, выбор качественных сосисок требует внимательности и осознанного подхода, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

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