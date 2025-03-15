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15.03.2025, 16:35

«Союз, но без Украины». Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к ЕС

Новости Мира 0 749

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, он опубликовал обращение в соцсети X (бывшая Twitter). В числе требований Орбана мир в Европе, равенство всех стран-членов ЕС перед законом, а также отсутствие Украины в Евросоюзе., сообщает lenta.ru.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Орбан перечислил требования венгерского народа к Брюсселю

На своей странице в X Орбан заявил, что у венгерского народа есть 12 требований к Брюсселю.

«Чего венгерский народ требует от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единства», — написал он и перешел к списку.

В обращении говорится, что Венгрия хочет равенства перед законом для всех членов ЕС, «не закладывать будущее наших внуков» и ликвидировать долги ЕС, отказаться от денег, полученных коррупционным путем, не ввозить мигрантов и высылать нелегалов, а также отказаться от членства Украины в ЕС.

Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» усомнился, что в краткосрочной перспективе будут приняты какие-либо меры из требований Орбана.

Премьер Венгрии неоднократно выступал против членства Украины в ЕС

Орбан неоднократно заявлял, что не допустит членства Украины в Евросоюзе. Так, 14 марта он предложил нескольким странам вступить в ЕС вперед Украины «завтра утром». По его мнению, принятие в ЕС СербииЧерногории и Северной Македонии принесет выгоду экономике Венгрии и других стран Евросоюза. По его Орбана, вступление Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии, так как она «только берет деньги и ничего не приносит».

Премьер Венгрии также подчеркивал, что в ЕС хотят, чтобы Украина вступила в объединение до 2030 года. Однако, отмечал он, Будапешт не допустит принятия такого решения без его участия.

«Нельзя допустить, чтобы несколько яйцеголовых в Брюсселе сидели за столом и на бумажном основании за столом решали, может Украина быть членом ЕС или нет», — заявлял он.

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