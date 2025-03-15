В Японии стариков оставляли умирать в горах, а теперь их предлагают убивать

Япония сталкивается с серьезным кризисом из-за стремительного старения населения. Доля граждан старше 65 лет уже составляет почти треть от общей численности страны, и демографическая ситуация продолжает ухудшаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Одно из наиболее радикальных решений этой проблемы предложил профессор Йельского университета Юсуке Нарита. По его мнению, остановить старение нации можно путем массового устранения пожилых людей. Подобные заявления вызвали шок в цивилизованном обществе.
«Я слушал его интервью на эту тему как на японском, так и на английском языках, и особенно на японском его слова произвели сильное впечатление. Он действительно буквально сказал: "Я вижу решение проблемы — либо массовое самоубийство, либо добровольное убийство пожилых людей"», — рассказал старший преподаватель кафедры японского языка института иностранных языков МГПУ Роман Буландо.
Примечательно, что идеи Нариты отсылают к древним японским традициям. В прошлом существовал обычай «убасутэ», согласно которому пожилых родственников уносили в горы и оставляли там без еды и воды. Однако насколько массовым было это явление, доподлинно неизвестно, так как достоверных исторических подтверждений этому нет. Тем не менее в префектуре Нагано есть гора Убасутэяма, название которой практически совпадает с этим термином, что может свидетельствовать о существовании подобной практики.
Сегодня же пожилые японцы выживают по-разному. Одних поддерживают родственники, другие совершают преступления, чтобы оказаться в тюрьме, где им будет обеспечен хоть какой-то уход. Есть и те, кто продолжает работать, однако государственные меры поддержки недостаточны — престижные и высокооплачиваемые рабочие места преимущественно достаются молодежи. На этом фоне в японском обществе усиливаются дискуссии о легализации эвтаназии как возможном способе решения проблемы старения населения.
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