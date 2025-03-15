В Японии стариков оставляли умирать в горах, а теперь их предлагают убивать

Япония сталкивается с серьезным кризисом из-за стремительного старения населения. Доля граждан старше 65 лет уже составляет почти треть от общей численности страны, и демографическая ситуация продолжает ухудшаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Одно из наиболее радикальных решений этой проблемы предложил профессор Йельского университета Юсуке Нарита. По его мнению, остановить старение нации можно путем массового устранения пожилых людей. Подобные заявления вызвали шок в цивилизованном обществе.

«Я слушал его интервью на эту тему как на японском, так и на английском языках, и особенно на японском его слова произвели сильное впечатление. Он действительно буквально сказал: "Я вижу решение проблемы — либо массовое самоубийство, либо добровольное убийство пожилых людей"», — рассказал старший преподаватель кафедры японского языка института иностранных языков МГПУ Роман Буландо.

Примечательно, что идеи Нариты отсылают к древним японским традициям. В прошлом существовал обычай «убасутэ», согласно которому пожилых родственников уносили в горы и оставляли там без еды и воды. Однако насколько массовым было это явление, доподлинно неизвестно, так как достоверных исторических подтверждений этому нет. Тем не менее в префектуре Нагано есть гора Убасутэяма, название которой практически совпадает с этим термином, что может свидетельствовать о существовании подобной практики.

Сегодня же пожилые японцы выживают по-разному. Одних поддерживают родственники, другие совершают преступления, чтобы оказаться в тюрьме, где им будет обеспечен хоть какой-то уход. Есть и те, кто продолжает работать, однако государственные меры поддержки недостаточны — престижные и высокооплачиваемые рабочие места преимущественно достаются молодежи. На этом фоне в японском обществе усиливаются дискуссии о легализации эвтаназии как возможном способе решения проблемы старения населения.