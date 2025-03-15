Новая схема мошенничества: деньги списываются за обычный звонок

Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов граждан – теперь достаточно просто перезвонить на указанный номер, чтобы потерять крупную сумму. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, сообщает vologda-poisk.ru.

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Злоумышленники рассылают SMS-сообщения с просьбой перезвонить. Предлоги могут быть разными:

- якобы друг попал в беду и срочно нужен разговор;

- изменение тарифов связи;

- проблемы с банковской картой.

Когда человек набирает указанный номер, мошенники специально затягивают разговор. В этот момент происходит списание средств, поскольку номер относится к платным сервисам, аналогичным тем, что используются для развлекательных услуг.

В МВД пояснили, что легальные сервисы всегда указывают стоимость звонка, а мошенники скрывают эту информацию. В результате люди, не подозревая подвоха, теряют значительные суммы.

Правоохранители советуют:

- Не перезванивать на незнакомые номера, особенно если сообщение выглядит подозрительно.

- Проверять информацию – если речь идет о банке или операторе связи, лучше самостоятельно позвонить в поддержку.

- Блокировать подозрительные SMS и жаловаться на такие номера в мобильных приложениях операторов.

Эксперты отмечают, что преступники постоянно адаптируются, используя актуальные события. К примеру, сейчас активно рассылаются фейковые сообщения о «завершении спецоперации» на Украине, чтобы заставить пользователей переходить по вредоносным ссылкам.