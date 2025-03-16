Медбрата обвинили в убийстве девяти пациентов ради тишины на рабочем месте

В Германии 44-летнего медбрата из клиники города Вюрзелен обвинили в убийстве девяти пациентов и покушении на убийство еще 34 человек. По данным следствия, он вводил смертельные инъекции, стремясь обеспечить тишину и покой во время ночных смен. Преступления совершались с декабря 2023 года по май 2024 года, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на А news.

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В Германии предъявлены обвинения 44-летнему медбрату, работавшему в клинике города Вюрзелен, в убийстве девяти пациентов и попытках убийства еще 34 человек. По информации следствия, мужчина вводил пациентам смертельные инъекции, стремясь обеспечить себе тишину и покой во время ночных смен. Он работал в отделении паллиативной помощи, где оказывают поддержку тяжело или неизлечимо больным людям.​

Медбрата арестовали в июле 2024 года по подозрению в 11 случаях покушения на убийство. Однако в ходе расследования выявлялись новые эпизоды, что привело к эксгумации по меньшей мере четырех тел для прояснения обстоятельств. В феврале 2025 года прокуратура города Аахен предъявила ему обвинения в пяти убийствах и 25 покушениях на убийство.

Позже обвинения расширили, добавив еще четыре убийства и девять покушений. Среди жертв были не только неизлечимо больные пациенты, но и те, чье состояние улучшалось, и они готовились к выписке. Некоторые выжившие после инъекций столкнулись с тяжелыми последствиями передозировки.​

Отмечается, что в некоторых случаях медбрат предпринимал несколько попыток убийства одних и тех же пациентов. Все предполагаемые преступления произошли в период с декабря 2023 года по май 2024 года. Судебное разбирательство по первоначальным 30 обвинениям назначено на 24 число текущего месяца. Вопрос о включении новых обвинений в это дело пока остается открытым.​