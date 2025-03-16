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16.03.2025, 09:15

«Голос Америки» прекратил вещание впервые за 83 года

Новости Мира 0 394

Впервые за 83 года радиостанция «Голос Америки», финансируемая из федерального бюджета США, прекратила вещание. Более 1 300 сотрудников отправлены в административный отпуск. Директор редакции Майкл Абрамовиц назвал это решение тяжелым ударом по информационной политике США, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Радиостанция «Голос Америки», основанная в 1942 году, впервые за 83 года прекратила свою работу. Директор редакции Майкл Абрамовиц сообщил в LinkedIn, что утром он узнал о массовом увольнении сотрудников. По его словам, решение администрации США затронуло более 1 300 человек, среди которых журналисты, продюсеры и технический персонал.

Абрамовиц отметил, что «Голосу Америки» действительно требовались реформы, и в этом направлении уже были предприняты успешные шаги. Однако внезапное прекращение работы радиостанции наносит серьезный ущерб ее способности выполнять свою миссию.

"Сейчас, когда такие страны, как Иран, Китай и Россия, вкладывают миллиарды долларов в создание антиамериканских нарративов, прекращение вещания «Голоса Америки» может повлиять на международное восприятие США", - написал он.

Абрамовиц подчеркнул, что радиостанция была важным инструментом в борьбе с коммунизмом, фашизмом и авторитаризмом, помогая продвигать свободу слова и демократические ценности по всему миру. Сегодня ее аудитория превышает 360 миллионов человек в неделю, а вещание ведется на 48 языках.

По данным СМИ, ранее президент Дональд Трамп подписал указ о сокращении функций ряда правительственных агентств, включая Американское агентство глобальных медиа (USAGM), которое контролирует «Голос Америки» и «Радио Свобода». В рамках этой реформы администрация США отменила финансирование всей сети «Радио Свобода», что также привело к закрытию радиостанции.

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