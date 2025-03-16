Турецкий блогер скончался после фастфуд-челленджей

24-летний турецкий блогер Эфеджан Кюльтюр скончался из-за осложнений, вызванных ожирением. Молодой человек стал популярным благодаря видео в жанре Mukbang, где он ел огромные порции еды перед камерой, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Как сообщает BILD, турецкий блогер Эфеджан Кюльтюр, известный своими фастфуд-челленджами, умер от осложнений, вызванных избыточным весом. По данным СМИ, он весил более 300 килограммов и последние три месяца жизни провел в больнице, борясь с последствиями ожирения.

Кюльтюр приобрел популярность в TikTok и YouTube, где публиковал видео в формате Mukbang – тренда, предполагающего публичное поедание больших объемов еды. Его ролики собирали миллионы просмотров, однако из-за серьезных проблем с дыханием он прекратил съемки.

По информации издания BILD, последний ролик блогер опубликовал в TikTok в октябре, где рассказывал о планах похудеть, отказаться от соли и начать диету. Однако улучшения его состояния так и не произошло. В последних публикациях он находился в больничной палате, а его последняя фотография – снимок с матерью, которая также недавно скончалась.

Смерть Кюльтюра вызвала общественный резонанс в Турции. Власти начали обсуждать введение возрастных ограничений для стримов и челленджей, связанных с нездоровым питанием.