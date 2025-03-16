18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.15
550.31
5.89
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.03.2025, 10:32

Турецкий блогер скончался после фастфуд-челленджей

Новости Мира 0 437

24-летний турецкий блогер Эфеджан Кюльтюр скончался из-за осложнений, вызванных ожирением. Молодой человек стал популярным благодаря видео в жанре Mukbang, где он ел огромные порции еды перед камерой, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщает BILD, турецкий блогер Эфеджан Кюльтюр, известный своими фастфуд-челленджами, умер от осложнений, вызванных избыточным весом. По данным СМИ, он весил более 300 килограммов и последние три месяца жизни провел в больнице, борясь с последствиями ожирения.

Кюльтюр приобрел популярность в TikTok и YouTube, где публиковал видео в формате Mukbang – тренда, предполагающего публичное поедание больших объемов еды. Его ролики собирали миллионы просмотров, однако из-за серьезных проблем с дыханием он прекратил съемки.

По информации издания BILD, последний ролик блогер опубликовал в TikTok в октябре, где рассказывал о планах похудеть, отказаться от соли и начать диету. Однако улучшения его состояния так и не произошло. В последних публикациях он находился в больничной палате, а его последняя фотография – снимок с матерью, которая также недавно скончалась.

Смерть Кюльтюра вызвала общественный резонанс в Турции. Власти начали обсуждать введение возрастных ограничений для стримов и челленджей, связанных с нездоровым питанием.

Мы работаем над законом, который ограничит доступ к таким стримам для лиц младше 16 лет, - заявили представители турецкого правительства.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...