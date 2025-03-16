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16.03.2025, 11:55

Какие породы собак лучше всего подходят для семей с детьми

Новости Мира 0 289

Выбор собаки для семьи с детьми – ответственный шаг, и далеко не все породы, считающиеся идеальными для детей, действительно таковыми являются. Кинолог Яна Орлова предупреждает, что при выборе питомца важно учитывать не только дружелюбие, но и уровень активности, здоровье и темперамент животного. Она также отмечает, что ответственность за собаку всегда лежит на взрослых, а не на ребенке, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Ранее голден ретриверы и бернские зенненхунды считались оптимальными породами для семей с детьми. Однако, как пояснила кинолог Яна Орлова, современные стандарты разведения снизили качество поголовья, из-за чего здоровых и уравновешенных собак стало сложнее найти.

По словам специалиста, лабрадоры – еще одна порода, которую часто рекомендуют семьям, – действительно обладают дружелюбным характером, но при этом они чрезмерно активны. Такие собаки могут перевозбуждаться, прыгать на людей, толкаться, что в ряде случаев приводит к травмам владельцев.

Что касается мелких пород, Орлова подчеркивает, что характер собаки во многом зависит от воспитания. Излишняя опека и чрезмерное внимание могут привести к тому, что даже маленький питомец станет агрессивным. Если собаку постоянно тискают, держат на руках, не дают спокойно отдыхать, она может начать кусаться в ответ на стресс.

Эксперт также предостерегает от идеи заводить собаку исключительно для ребенка. Она подчеркивает, что уход за животным – это ответственность взрослых, а не детей. Питомца необходимо обучать, социализировать и ежедневно выгуливать, и все эти обязанности должны выполнять родители.

Орлова рекомендует перед покупкой детально изучить особенности породы и убедиться, что собака соответствует образу жизни семьи.

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