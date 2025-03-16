Актер из сериала «Папины дочки» женится на модели

Российская модель и телеведущая Мария Миногарова приняла предложение актера Александра Горчилина, известного по сериалу «Папины дочки». Помолвка состоялась во время празднования дня рождения Миногаровой. Об этом сообщила блогерша Ида Галич, присутствовавшая на мероприятии, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: kino-teatr.ru

Модель и телеведущая Мария Миногарова обручилась с актером Александром Горчилиным. Он сделал предложение во время ее дня рождения, публично поздравив возлюбленную, признавшись ей в любви и подарив обручальное кольцо.

Новостью поделилась Ида Галич, опубликовав видео в своем Telegram-канале. Она отметила, что помолвка стала неожиданным, но радостным событием для всех гостей.

Миногарова родилась в 1989 году в Краснодаре. В 2011 году участвовала в шоу «Топ-модель по-русски», затем несколько лет жила и работала в Милане. В 2019 году она стала ведущей популярной программы «Орел и решка», а в 2020 году дебютировала в кино, снявшись в фильме «Марафон желаний».