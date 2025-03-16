Объявленный мёртвым азербайджанец ожил в морге

В Джалилабадском районе на юго-востоке Азербайджана произошел необычный случай: мужчину признали мертвым, доставили в морг, но оказалось, что он жив, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото с сайта report.az

По информации агентства Report, 34-летнего жителя села Тахирли обнаружили дома без признаков жизни. Медики зафиксировали смерть и отправили тело в судебно-медицинское учреждение. Однако уже в морге выяснилось, что он не умер, а впал в кому.

После этого мужчину срочно госпитализировали. Врачи сумели стабилизировать его состояние, и в настоящее время он находится в реанимации.

Похожий инцидент произошел в январе: участника спецоперации ошибочно признали мертвым, но он неожиданно очнулся прямо в морге. Командир штурмовой группы с позывным «Катунь» из Сургута, тяжело раненный в бою, пережил клиническую смерть. Несмотря на серьезные травмы, он не только выжил, но и вернулся к службе.