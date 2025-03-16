«Пока не родила?»: минздрав России обвинили в буллинге

Пользователи социальных сетей выразили возмущение рекламной кампанией, направленной на поддержку рождаемости. Причиной негодования стал баннер с фразой «Как дела? Пока не родила?», размещенный на одной из улиц Москвы. Многие посчитали такое обращение давлением на женщин, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

Видео с рекламным баннером появилось в соцсетях и вызвало широкий общественный резонанс. Автор ролика, врач-реабилитолог Эльвина Байбулатова, назвала такую подачу буллингом в отношении женщин. Ее мнение поддержали многие комментаторы, отметив, что посыл кампании звучит грубо и оскорбительно.

Некоторые пользователи написали, что подобные слоганы могут ранить женщин, которые не могут забеременеть или переживают сложности в этом вопросе.

Они реально думают, что женщины забывают о рождении детей? Как будто после этой рекламы все сразу побегут в роддом!, - возмущались в комментариях.

Другие отметили, что реклама не объясняет меры поддержки, а звучит как навязывание идеи деторождения.