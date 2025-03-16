В России подростки помогли полиции задержать квартирную воровку

В Шилкинском районе Забайкальского края полицейские задержали 41-летнюю ранее судимую женщину, укравшую ювелирные украшения на сумму более 80 тысяч рублей. Опознать злоумышленницу помогли местные школьники, заметившие ее подозрительное поведение, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Как выяснило следствие, муж потерпевшей после ночной смены забыл запереть входную дверь, чем и воспользовалась подозреваемая. Женщина проникла в квартиру и похитила драгоценности.

Школьники, живущие по соседству, заметили, что неизвестная женщина пыталась открыть двери в их подъезде. Они запомнили ее внешность и подробно описали полиции, что помогло оперативно задержать преступницу.

Выяснилось, что задержанная приехала к родственникам, но не смогла попасть к ним домой. Тогда она начала обходить подъезды и проверять, какие двери не заперты.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о краже.