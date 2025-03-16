В России подростки помогли полиции задержать квартирную воровку

В Шилкинском районе Забайкальского края полицейские задержали 41-летнюю ранее судимую женщину, укравшую ювелирные украшения на сумму более 80 тысяч рублей. Опознать злоумышленницу помогли местные школьники, заметившие ее подозрительное поведение, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.
Как выяснило следствие, муж потерпевшей после ночной смены забыл запереть входную дверь, чем и воспользовалась подозреваемая. Женщина проникла в квартиру и похитила драгоценности.
Школьники, живущие по соседству, заметили, что неизвестная женщина пыталась открыть двери в их подъезде. Они запомнили ее внешность и подробно описали полиции, что помогло оперативно задержать преступницу.
Выяснилось, что задержанная приехала к родственникам, но не смогла попасть к ним домой. Тогда она начала обходить подъезды и проверять, какие двери не заперты.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о краже.
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