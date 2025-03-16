Названа стоимость имущества, которое Алсу делит с бывшим мужем

Адвокат назвал стоимость имущества, которое делит Алсу с бывшим мужем Яном Абрамовым, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Российская певица Алсу и ее бывший супруг Ян Абрамов продолжают судебные разбирательства по разделу имущества, стоимость которого оценивается в 30 млрд рублей (около 177 млрд тенге). Очередное заседание суда состоится 21 марта 2025 года. Адвокат Абрамова Александр Добровинский заявил, что ожидает положительный исход дела.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Яна Абрамова, сообщил, что суд рассмотрит раздел недвижимости, расположенной в России и Великобритании. Детали собственности пока не раскрываются.

Юрист подчеркнул, что намерен отстаивать позицию своего клиента и ожидает непростую, но предсказуемую борьбу в суде.

Также он отметил, что вопрос алиментов в процессе не рассматривается, так как Абрамов полностью обеспечивает троих детей. О том, поддерживают ли бывшие супруги общение, адвокат не располагает информацией, но считает, что при наличии детей контакт неизбежен.