Врач объяснил, как предотвратить синдром «мертвых ягодиц»

Синдром «мертвых ягодиц» или тендинопатия развивается при малоподвижном образе жизни, длительном сидении или неправильных физических нагрузках. Это состояние может привести к боли в пояснице, бедрах и коленях. Врач Мурат Хасароков рассказал, как распознать проблему и какие упражнения помогут предотвратить развитие синдрома, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: Pixabay

Травматолог-ортопед Мурат Хасароков пояснил, что при длительном сидении или сне в позе эмбриона ягодичные мышцы теряют тонус и перестают функционировать должным образом. В результате нагрузка переносится на ноги и поясницу, что со временем может привести к болям в спине, судорогам в ногах и ухудшению осанки.

Определить наличие проблемы можно, если встать естественно и посмотреть на себя в профиль. Если таз заметно наклонен вперед и вниз, а ось тела не образует прямую линию, это может говорить об ослаблении ягодичных мышц.

Для профилактики синдрома врач рекомендует упражнения, такие как ягодичный мостик, приседания, наклоны и боковая планка. Регулярные тренировки помогут укрепить мышцы и избежать проблем с осанкой и суставами.