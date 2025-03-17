Люстру по цене квартиры продают в Москве

В одном из торговых центров Москвы выставили на продажу люстру стоимостью 26 млн рублей (около 150 млн тенге). Пользователи соцсетей назвали ее «самой дорогой люстрой в мире», передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: tsum

Как сообщает Ateo Breaking, люстра, выставленная в московском ЦУМе, стала самым дорогим товаром в магазине. В описании товара говорится, что она «иронична по задумке и внушительна по масштабу».

Пользователи соцсетей сравнили стоимость предмета с ценами на квартиры в Москве и выразили удивление по поводу такой высокой стоимости. Эксперты отмечают, что ключевую роль в формировании цены играет бренд, продукция которого всегда находится в высоком ценовом сегменте.