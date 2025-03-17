Названы топ-10 стран с крупнейшими запасами золота

Опубликован рейтинг стран с наибольшими золотыми резервами. Лидером остается США, за ним следуют Германия, Италия и Франция, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Список крупнейших держателей золотых запасов представил РБК.

США уверенно сохраняют первое место, владея 8133,46 тонны золота.

Германия, как крупнейший держатель в Европе, занимает вторую позицию с 3351,53 тонны.

Италия и Франция находятся на третьем и четвертом местах, имея 2451,84 и 2437 тонн, соответственно.

Россия располагается на пятом месте, обладая 2335,9 тонны золота.

Китай с 2279,56 тонны занимает шестую строчку.

В топ-10 также вошли Швейцария (1039,94 тонны), Индия (876,18 тонны), Япония (845,97 тонны) и Нидерланды (612,45 тонны).

