Названы напитки со льдом, из-за которых дети впадают в кому

Группа врачей из Ирландии и Великобритании установила, что некоторые напитки, содержащие лед и глицерин, могут вызывать у детей так называемый «синдром глицериновой интоксикации». Это состояние сопровождается тошнотой, рвотой, сонливостью и, в тяжелых случаях, может привести к коме. Исследование опубликовано в научном журнале Archives of Disease in Childhood (ADC), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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В ходе работы специалисты зафиксировали 21 случай отравления глицерином у детей в Ирландии и Великобритании. Все пострадавшие почувствовали недомогание после употребления ледяных напитков, таких как слаши — полузамороженные смеси из воды, сахара, ароматизаторов и красителей.

Детям потребовалась срочная медицинская помощь, включая внутривенное введение глюкозы и жидкости. К счастью, все пациенты полностью выздоровели.

Глицерин часто используется в производстве напитков в качестве заменителя сахара, помогая сохранить их вязкость. Однако для маленьких детей его употребление может быть связано с серьезными побочными эффектами.

Авторы исследования рекомендуют родителям и опекунам не давать подобные напитки детям младше восьми лет. Кроме того, напитки с высоким содержанием глицерина или сахара не относятся к компонентам здорового рациона вне зависимости от возраста.