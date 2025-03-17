Женщина расправилась с приятелем и сделала суп для бездомных из его органов

Стали известны детали дела женщины из Бразилии, обвиняемой в убийстве бездомного мужчины и приготовлении из его органов супа, сообщает Daily Mirror , передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Rafaelnlins / Shutterstock / Fotodom

Подозреваемая призналась, что отрезала мужчине половой орган и извлекла сердце, после чего сварила из них суп, которым впоследствии угостила бездомных. Очевидцы подтвердили, что ели блюдо именно в день убийства, однако заверили, что не знали состава супа.

Тело 60-летнего Селсо Маркеса Феррейры было найдено полицией с отсутствующими сердцем и половым органом. Возле тела лежал самодельный окровавленный нож и записка со словами «Гринга поймала насильника». Дочь погибшего рассказала, что её отец более 15 лет вёл бездомный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

Вскоре полиция задержала главную подозреваемую — Хосефу Лиму де Соузу, известную среди местных жителей по прозвищу Гринга. На допросе женщина заявила, что якобы решила наказать Феррейру за насилие над детьми.

Также был задержан предполагаемый соучастник преступления, 41-летний Робсон Апаресидо де Оливейра, ранее угрожавший убитому. Следствие полагает, что Лима де Соуза не смогла бы действовать в одиночку. На данный момент полиция не располагает доказательствами того, что убитый действительно совершал преступления сексуального характера.