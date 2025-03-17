Названы шесть способов снизить кровяное давление

Ограничение потребления алкоголя и соли, регулярный приём медикаментов, эффективное управление стрессом и полноценный сон являются ключевыми мерами профилактики гипертонии. Об этом рассказала кардиолог Мэри Бранч из Мемориального госпиталя Моисея Х. Коуна (США) изданию EatingWell, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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По словам доктора Бранч, особенно важно контролировать употребление алкоголя, поскольку даже небольшие дозы спиртного способны ослабить действие лекарств и повысить нагрузку на сердце, вызывая рост артериального давления. Женщинам рекомендуется не более одной порции алкоголя в день, мужчинам — не более двух.

Своевременный и регулярный приём назначенных препаратов также играет значительную роль в нормализации артериального давления. Некоторые медикаменты для контроля давления эффективнее принимать перед сном, соблюдая чёткий график.

Умение справляться со стрессом также входит в число важных факторов защиты сердечно-сосудистой системы. Эффективными способами для этого могут стать занятия йогой, лёгкие упражнения на растяжку, ведение дневника и создание комфортной атмосферы для сна. Сон в прохладном, тёмном и уютном помещении улучшает отдых и препятствует хроническому повышению давления.

Кроме того, перед сном стоит избегать продуктов с высоким содержанием натрия, таких как чипсы и другие солёные снеки. Избыточное потребление соли способствует задержке жидкости, увеличивает объём крови и создаёт дополнительную нагрузку на сосуды.