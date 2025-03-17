Названы шесть способов снизить кровяное давление

Ограничение потребления алкоголя и соли, регулярный приём медикаментов, эффективное управление стрессом и полноценный сон являются ключевыми мерами профилактики гипертонии. Об этом рассказала кардиолог Мэри Бранч из Мемориального госпиталя Моисея Х. Коуна (США) изданию EatingWell, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
По словам доктора Бранч, особенно важно контролировать употребление алкоголя, поскольку даже небольшие дозы спиртного способны ослабить действие лекарств и повысить нагрузку на сердце, вызывая рост артериального давления. Женщинам рекомендуется не более одной порции алкоголя в день, мужчинам — не более двух.
Своевременный и регулярный приём назначенных препаратов также играет значительную роль в нормализации артериального давления. Некоторые медикаменты для контроля давления эффективнее принимать перед сном, соблюдая чёткий график.
Умение справляться со стрессом также входит в число важных факторов защиты сердечно-сосудистой системы. Эффективными способами для этого могут стать занятия йогой, лёгкие упражнения на растяжку, ведение дневника и создание комфортной атмосферы для сна. Сон в прохладном, тёмном и уютном помещении улучшает отдых и препятствует хроническому повышению давления.
Кроме того, перед сном стоит избегать продуктов с высоким содержанием натрия, таких как чипсы и другие солёные снеки. Избыточное потребление соли способствует задержке жидкости, увеличивает объём крови и создаёт дополнительную нагрузку на сосуды.
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