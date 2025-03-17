Россиянин на спор присел две тысячи раз и оказался в больнице

Во Владивостоке мужчина попал в больницу после того, как решил присесть две тысячи раз на спор. Об этом сообщает городская клиническая больница в своём Telegram -канале, передает Lada.kz

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По информации врачей, после выполнения упражнения мужчина почувствовал себя плохо. У него резко отекли и увеличились в размерах ноги, а также остановилось мочеиспускание, после чего он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

«Результаты обследования оказались тревожными: уровень креатинина и мочевины значительно превышал нормальные показатели, что свидетельствовало о серьёзных проблемах с почками. Анализы выявили также высокий уровень уремии — состояния, при котором в организме накапливаются вредные продукты обмена веществ, способные привести к необратимым последствиям», — пояснили в больнице.

Пациента срочно госпитализировали в нефрологическое отделение, где врачи установили, что функция его почек снизилась до 50 процентов. Благодаря своевременному лечению медики смогли почти полностью устранить проявления почечной недостаточности. Однако для полного восстановления здоровья мужчине потребуется от трёх месяцев до года.