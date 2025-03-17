Мошенники научили ИИ проворачивать аферы с недвижимостью: можно лишиться и жилья, и денег

Современные технологии все чаще становятся инструментом в руках мошенников. В России зафиксирован рост преступных схем, связанных с недвижимостью, в которых злоумышленники применяют искусственный интеллект, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: trendmicro.com

Как рассказала новостному агентству «Прайм» юрист Ольга Максимова, ИИ позволяет аферистам создавать реалистичные имитации голосов и даже видеозаписей, что помогает им втереться в доверие к потенциальным жертвам.

«Мошенники становятся все изощреннее: с помощью искусственного интеллекта они могут подделывать голоса и изображения, выдавая себя за реальных людей», — отметила эксперт.

По словам Максимовой, злоумышленники часто начинают с запугивания. Жертве сообщают, что ее персональные данные украдены, учетная запись на «Госуслугах» взломана, а недвижимость находится под угрозой рейдерского захвата. Затем аферисты, выдавая себя за сотрудников спецслужб, убеждают владельца квартиры содействовать в «операции по защите имущества».

Для создания иллюзии законности мошенники организуют фиктивную сделку — подписывают поддельные документы и проводят расчеты. После этого жертву убеждают перевести полученные деньги на «защищенный счет», который на деле контролируют сами аферисты. В результате человек лишается и жилья, и средств.

Важно знать: сотрудники правоохранительных органов, а тем более спецслужб, не занимаются защитой имущества граждан и не могут предлагать подобные услуги. Любые звонки с такими предложениями — явный признак мошенничества.