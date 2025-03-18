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17.03.2025, 21:47

Бизнесмен раскрыл тайну брака Галкина и Пугачевой

Новости Мира 0 5 444

Весной 2022 года, вскоре после начала СВО, легендарная российская певица Алла Пугачева покинула Россию. Она последовала за своим супругом, юмористом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ), и вместе с их детьми-близнецами, Гарри и Лизой, обосновалась в Израиле. Семья выбрала для жизни город Герцлия — уютный приморский населенный пункт, расположенный неподалеку от Тель-Авива, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Попытки вернуться и восстановить положение

С тех пор Пугачева несколько раз приезжала в Россию, и, по слухам, даже пыталась поспособствовать реабилитации мужа на отечественном телевидении. Однако все её попытки убедить власти и телебоссов вернуть Максима в информационное пространство страны не увенчались успехом. Похоже, что дорога назад для него окончательно закрыта.

Бизнесмен разоблачил намерения Галкина

На днях российский предприниматель Андрей Матус сделал громкое заявление о настоящем положении дел в семье Пугачевой и Галкина. По его мнению, Алла Борисовна искренне любит своего молодого супруга, тогда как он, в свою очередь, лишь пользуется ее возможностями и статусом.

Матус утверждает, что знает ситуацию изнутри. Именно он занимался транспортировкой антиквариата и ценностей Галкина за границу, когда тот решил вывезти из своего роскошного замка в подмосковной деревне Грязь наиболее дорогостоящие предметы. Однако, как вспоминает бизнесмен, попытка тайно вывезти эти вещи обернулась скандалом: груз был задержан на таможне аэропорта Шереметьево.

Слепая любовь или расчет?

В интервью программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ Матус высказал мнение, что Галкин* движим исключительно финансовыми интересами. Он уверен: в их отношениях нет подлинной любви.

«Алла Борисовна действительно любит этого человека. Она пошла за ним, поверив, что поступает правильно. Никогда бы не подумал, что буду защищать Галкина, но, с его слов, его жизненные ориентиры абсолютно нормальные. Однако любви к женщине преклонного возраста у него, конечно, нет и быть не может», — заявил бизнесмен.

Пугачева — заложница ситуации?

Матус убежден, что последние высказывания Пугачевой, сделанные за пределами России, не отражают её реальную позицию. По его мнению, певица оказалась в положении заложницы собственных решений и влияния супруга. Вполне возможно, что на момент отъезда из страны пара надеялась на скорое возвращение и разрешение ситуации, но со временем все только усложнилось.

Особенно остро этот вопрос встал после резонансных заявлений Галкина*, из-за которых репутация Пугачевой в России оказалась под угрозой. Теперь же, как считает предприниматель, возвращение певицы на родину стало практически невозможным.

Жизнь за границей: одиночество и быт

Помимо недвижимости в Израиле, у супругов также есть жилье на Кипре, что позволило им получить гражданство этой страны. Недавно Пугачеву заметили на набережной Лимассола, но, по словам очевидцев, выглядела она не слишком радостной. Более того, когда одна из журналисток попыталась снять её на видео, певица раздраженно отреагировала и нахамила репортерше.

Вдали от родины Пугачева ведет достаточно скромную жизнь. Её дни проходят в домашнем быту: она гуляет, посещает магазины и кафе, практически не участвуя в публичной жизни. В то же время Галкин* постоянно разъезжает по гастролям, стараясь обеспечить семью. Оставаясь в одиночестве, 74-летняя певица редко контактирует с окружающими, что лишь усиливает впечатление её изоляции.

На этом фоне возникают вопросы о том, насколько осознанным был её отъезд, и возможен ли её триумфальный камбэк в Россию. Пока что ситуация остаётся неопределенной, но очевидно одно — для Аллы Борисовны жизнь за границей складывается далеко не так радужно, как могло казаться на первый взгляд.

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