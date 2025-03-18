Станет известно всем: Трамп назвал дату раскрытия документов об убийстве Кеннеди

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сделал громкое заявление о скором раскрытии огромного массива секретных материалов, связанных с убийством Джона Кеннеди. По его словам, уже 18 марта будут обнародованы около 80 тысяч страниц закрытых ранее документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Эта новость вызвала широкий резонанс и живое обсуждение в зарубежных средствах массовой информации.

— Завтра мы сделаем официальное заявление и опубликуем все материалы, касающиеся дела Кеннеди. Я не думаю, что потребуется вносить какие-либо правки или цензуру. Это будет действительно очень интересно. Речь идёт примерно о 80 тысячах страниц, — подчеркнул Дональд Трамп в своём выступлении.

Напомним, 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в городе Даллас, штат Техас. Трагедия произошла в пятницу в 12:30 по местному времени. Глава государства получил смертельное огнестрельное ранение во время поездки в президентском лимузине по улице Элм. Вместе с ним в автомобиле находилась его супруга Жаклин Кеннеди.