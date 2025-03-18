Какие русские слова нельзя произносить в других странах и почему

Путешествия дарят нам массу впечатлений, но иногда одно неосторожно произнесенное слово может обернуться курьезной ситуацией. Особенно если это слово звучит по-своему в другом языке, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

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Рассказываем, какие русские слова за границей лучше не использовать — во избежание недоразумений и неловких моментов.

1. Франция и другие франкоговорящие страны

Русскоязычным туристам во Франции, Канаде, Бельгии и Алжире стоит избегать слова «бассейн». На первый взгляд безобидное слово, на французском языке оно означает не что иное, как «обвисшая женская грудь». Согласитесь, перспектива спросить у прохожих, где находится «бассейн», может вызвать крайне неоднозначную реакцию.

Не лучше обстоит ситуация и со словом «счёт». Во франкоязычных странах оно звучит практически так же, как слово, обозначающее... туалет. Вряд ли вам хочется попросить официанта «туалет» вместо расчёта за ужин.

2. Страны арабского мира

В ОАЭ, Египте и других арабских странах следует быть особенно осторожными с произношением слова «финик». На арабском языке оно звучит крайне похоже на глагол, обозначающий половой акт. Аналогично, слова «зубы» и безобидное «кис-кис» (обычно используемое для подзыва кошки) могут вызвать у арабоязычных собеседников сдержанную улыбку или даже шок — их звучание тоже ассоциируется с интимной лексикой.

3. Болгария

Не менее забавная ситуация может произойти в Болгарии, если вы решите в ресторане заказать курицу. Дело в том, что в болгарском языке слово «курица» созвучно с глаголом, имеющим далеко не гастрономическое значение, а именно — «заниматься сексом». Поэтому в меню лучше просто указывать пальцем или уточнять по-английски.

Вывод

Путешествуя по миру, не забывайте: некоторые русские слова могут неожиданно заиграть новым смыслом. Лучше заранее узнать об этих нюансах — и ваше путешествие запомнится только приятными моментами и улыбками, а не неловкими ситуациями.