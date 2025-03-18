Блогер-обжора умер на 25-м году жизни от ожирения

На 25-м году жизни скончался турецкий блогер Эфеджан Кюльтюр. Причиной смерти стало тяжелое ожирение, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: turkiyetoday.com

Эфеджан прославился благодаря видео в формате «мукбанг», которые он публиковал в TikTok. В роликах он демонстрировал, как съедает огромные порции еды.

Со временем чрезмерное питание негативно сказалось на его здоровье: блогер оказался прикован к постели, начал страдать от пролежней и серьезных нарушений дыхания. Об этом сообщает издание Turkiye Today.

В своем последнем видео, опубликованном в октябре 2024 года, Эфеджан ел большую порцию консервированных виноградных листьев, заявляя, что старается избегать избытка соли. Уже в последующих роликах он не вставал с кровати и не открывал глаза.

Трагедия привлекла внимание турецких властей к проблеме популяризации «мукбанга» в соцсетях. В стране обсуждается введение законодательных ограничений. В частности, рассматривается возможность запрета использования социальных платформ детям младше 16 лет.

Важно помнить: систематическое переедание представляет серьезную угрозу здоровью. Оно может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, гипертонии и депрессивным расстройствам. Если вы столкнулись с подобной проблемой и не можете справиться самостоятельно, стоит обратиться за помощью к врачу или профильному специалисту.