Врач посоветовал отличный напиток для того, чтобы помнить все даже в 80 лет

Ароматный напиток кофе способен не только придавать бодрость, но и положительно влиять на работу головного мозга. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», сообщает Lada.kz

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Во время передачи одна из зрительниц обратилась к специалисту с жалобой на ухудшение памяти. По её словам, консультация невролога и назначенные препараты не принесли ожидаемого результата.

В ответ на это Александр Мясников отметил, что на улучшение памяти могут влиять ноотропы — вещества, стимулирующие мозговую деятельность.

По словам врача, кофе является одним из самых мощных природных ноотропов благодаря высокому содержанию кофеина.

Помимо кофе, схожим эффектом обладают и другие продукты. Среди них — куриные яйца, богатые холином и магнием, а также экстракт растения гинкго билоба, широко применяемого в традиционной китайской медицине.

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