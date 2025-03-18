В возрасте 34 лет не стало известного российского хоккеиста

Бывший российский хоккеист Фёдор Малыхин скончался на 35-м году жизни. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на заявление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), опубликованное в Telegram , сообщает Lada.kz

Федор Малыхин. Фото: Пресс-служба КХЛ

Подробности трагедии официально не раскрываются. По информации «Спорт-Экспресса», тело спортсмена было обнаружено его отцом в квартире в Екатеринбурге. Отмечается, что в последние несколько дней Малыхин не выходил на связь с близкими и друзьями.

Последним клубом в карьере хоккеиста стал омский «Авангард», за который он выступал в сезоне 2022/23. После расторжения контракта он не получил новых предложений от клубов КХЛ и завершил карьеру. Как пишет «Спорт-Экспресс», после ухода из спорта Малыхин начал обучение по юридической специальности и не жаловался на проблемы со здоровьем.

Соболезнования в связи с кончиной спортсмена выразили КХЛ, а также клубы, за которые он выступал: омский «Авангард», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», московский «Спартак» и подмосковный «Витязь».

В 2014 году Малыхин принимал участие в Матче звёзд КХЛ, а в сезоне 2017/18 завоевал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса».