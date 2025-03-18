Умер отец Филиппа Киркорова

Исполнителю было 92 года. Причины смерти артиста не раскрываются.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал в соцсетях Киркоров-младший.