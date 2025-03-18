Умер отец Филиппа Киркорова

Умер народный артист России Бедрос Киркоров, отец российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом пишет Telegram-канал Shot, передает Lada.kz
Исполнителю было 92 года. Причины смерти артиста не раскрываются.
«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал в соцсетях Киркоров-младший.
Telegram-канал Mash сообщал, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 20 декабря 2024 года из-за лечения методами нетрадиционной медицины.
По версии канала, отец Филиппа Киркорова не соблюдал рекомендации врачей после предыдущей госпитализации. Он лечился тибетской медициной, которую ему посоветовала сиделка, — пил травы, делал прогревания, массажи и лечился пиявками.
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