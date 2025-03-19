В бутилированной воде обнаружены вещества, которые разрушают органы человека изнутри

Все больше людей отдают предпочтение бутилированной воде, считая её безопасной и удобной. Однако недавние исследования китайских учёных показали, что в такой воде могут содержаться частицы микропластика, представляющие опасность для здоровья человека. Эти мельчайшие пластиковые фрагменты способны проникать в организм и наносить вред внутренним органам, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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В частности, микропластик часто является переносчиком опасного канцерогенного вещества — бензпирена. Больше всего страдают почки и кишечник, сообщает журнал Communications Biology.

Кроме того, в составе многих видов микропластика обнаружены фталаты, бисфенол А и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти вещества негативно влияют на эндокринную систему и могут вызывать серьёзные заболевания. Особенно тревожит то, что микропластик крайне устойчив к разложению, в результате чего он накапливается в природе и попадает в цепочки питания.

Учёные подчеркивают важность разработки современных технологий для очистки питьевой воды от микропластика, чтобы защитить здоровье людей.

Справка: За последние годы концентрация микропластика (частиц размером менее 5 мм) значительно увеличилась не только в окружающей среде, но и в продуктах питания, питьевой воде и даже в воздухе.