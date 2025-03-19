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19.03.2025, 07:02

США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди

Новости Мира 0 989

Власти США опубликовали ранее засекреченные материалы, связанные с убийствами президента Джона Ф. Кеннеди, его брата — политика Роберта Кеннеди, а также борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Соответствующая информация размещена на сайте Национального архива США, сообщает Lada.kz  со ссылкой на РИА Новости

Фото: срцсети
Фото: срцсети

«В соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года все ранее закрытые документы, входящие в коллекцию материалов об убийстве Джона Ф. Кеннеди, подлежат публикации», — говорится в официальном сообщении.

По закону, эти материалы должны были стать публичными ещё в 2017 году. Однако как Дональд Трамп во время своего первого срока, так и Джо Байден, занимавший пост между двумя сроками Трампа, предоставили спецслужбам отсрочку. Она была необходима для оценки возможного ущерба, который могло бы нанести раскрытие информации национальным интересам и внешней политике США.

Часть документов была обнародована еще тогда, но они не произвели большого впечатления. Теперь же, уже во время второго срока, Трамп распорядился о новой публикации, которая состоялась 18 марта. По словам президента, речь идет о примерно 80 тысячах страниц, при этом документы публикуются без купюр и правок.

Президент Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. На тот момент он занимал высший пост в стране менее трёх лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Однако спустя два дня после задержания Освальд был убит.

Известно, что в 1959–1960 годах Освальд проживал в Советском Союзе, где работал токарем на одном из заводов в Минске. Там же он женился на девушке из СССР, которая впоследствии вместе с ним вернулась в США. Несмотря на официальные выводы следствия, на протяжении десятилетий появлялись различные версии о том, кому могла быть выгодна смерть Кеннеди.

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