Полицейские рассказали о шоке при виде тела Марадоны

Полицейские, первыми оказавшиеся на месте смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны, поделились подробностями своих впечатлений и эмоциональных переживаний. Как сообщает издание TN , стражи порядка признались, что были потрясены увиденным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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По словам сотрудника полиции Лукаса Фариаса, состояние тела Марадоны шокировало: «Его живот был сильно вздут, казалось, еще немного — и он мог бы лопнуть». Подобное наблюдение подтвердил и другой свидетель, Лукас Борхе.

Известно, что на момент смерти на Марадоне была надета черная футболка и спортивные шорты. Как рассказал адвокат дочерей легендарного футболиста Фернандо Бурландо, медицинский персонал, наблюдавший за состоянием спортсмена, в это время находился на втором этаже дома и не слышал возможных жалоб. Кроме того, юрист отметил, что в доме царили полнейший беспорядок и антисанитария.

Ранее Диего Армандо Марадона-младший, сын футбольной звезды, также высказался о кончине отца. Он выразил убеждение, что смерть его отца не была случайной. «Я считаю, что его убили. У меня есть определенные мысли на этот счет, но я не могу говорить об этом открыто. Могу лишь сказать: его бросили одного в тот момент, когда еще можно было что-то сделать», — заявил сын футболиста.