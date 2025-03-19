Врач объяснила, что будет с человеком, если он перестанет моргать

Моргание — естественный физиологический процесс, как дыхание или сердцебиение. Однако далеко не все задумываются, зачем он необходим. О его важности рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог, микрохирург клиники «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская, сообщает Lada.kz

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По словам специалиста, одна из главных функций моргания — увлажнение поверхности глаз. В процессе моргания слезная жидкость равномерно распределяется по глазу, защищая конъюнктиву и роговицу от пересыхания, делая их поверхность гладкой и блестящей.

«Если человек перестанет моргать, слизистая глаза начнет пересыхать, что приведет к целому комплексу неприятных ощущений: появится чувство сухости, песка, жжения, может возникнуть покраснение и даже временное ухудшение зрения, которое проходит после моргания», — отметила Миргородская.

Еще одна важная функция моргания — очищение глазной поверхности от мельчайших частиц пыли и загрязнений. Однако, подчеркнула врач, более крупные инородные тела удалить таким образом не получится, и в таких случаях нужно сразу обратиться к офтальмологу.

Кроме того, моргание играет роль механической защиты глаз. «Рефлекс срабатывает мгновенно в ответ на раздражители: резкий звук, внезапный порыв ветра или яркий свет. Такая реакция помогает защитить глаз от травм и попадания инородных предметов», — добавила специалист.

Миргородская также обратила внимание, что моргание помогает снимать зрительное и эмоциональное напряжение.