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19.03.2025, 11:16

Трамп назвал одно условие для дружбы с Россией

Новости Мира 0 1 373

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о готовности выстраивать дружеские отношения с Россией, однако при этом поставил ключевое условие. По его словам, Вашингтон готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с Москвой, если та не будет стремиться к более тесному сближению с Китаем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский лидер подчеркнул, что Россия обладает рядом стратегически важных для США ресурсов, в частности редкоземельными металлами, которые играют критическую роль в высокотехнологичных отраслях и оборонной промышленности. Вместе с тем Трамп отметил, что и Китай заинтересован в укреплении отношений с Соединёнными Штатами, поскольку для Пекина важен доступ к американскому рынку и экономическому партнёрству.

«Я открыт к сотрудничеству как с Россией, так и с Китаем, но не хочу, чтобы они сближались между собой», — заявил Трамп. 

Он выразил обеспокоенность возможным усилением российско-китайского стратегического альянса, который, по его мнению, может подорвать глобальное лидерство США. Ответственность за такую тенденцию он возложил на своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в неэффективной энергетической политике, которая, по словам Трампа, способствовала укреплению связей между Москвой и Пекином.

Отметим, что 18 марта состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — второй официально подтвержденный диалог на высшем уровне. В сообщениях из Кремля и Белого дома этот разговор был охарактеризован как продуктивный и нацеленный на конструктивное сотрудничество. Лидеры обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также возможность развития взаимовыгодных экономических отношений между двумя странами.

Кроме того, как сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, уже 23 марта в Джидде (Саудовская Аравия) пройдут очередные переговоры. В рамках этих встреч планируется детально обсудить достигнутые договоренности и проработать дальнейшие шаги по укреплению двусторонних контактов между Россией и США.

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