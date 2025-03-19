Странности в судьбах красавиц-сестёр Татьяны и Ольги Арнтгольц

Блондинки Ольга и Татьяна Арнтгольц — одни из самых узнаваемых звёзд российского кино. Их часто путают, ведь внешне они очень похожи. Однако внимательные поклонники знают: несмотря на одинаковую внешность, характеры сестёр совершенно разные, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Ольга и Татьяна родились 18 марта 1982 года в Калининграде в семье артистов местного драматического театра. Их назвали в честь сестёр Лариных из «Евгения Онегина» (12+). В детстве окружающие постоянно путали девочек, но родители и близкие отмечали, что Ольга была более скромной и спокойной, в то время как Татьяна — более активной и общительной.

После окончания школы сёстры вместе с четырьмя одноклассниками переехали в Москву, где поступили в театральное училище имени М. С. Щепкина. Среди их однокурсников оказался и будущий известный актёр Артём Ткаченко.

Личная жизнь Татьяны Арнтгольц складывалась непросто. Её первой серьёзной любовью стал актёр Анатолий Руденко, с которым они встречались два года. Однако до свадьбы дело не дошло. Позже Татьяна случайно познакомилась в аэропорту с Иваном Жидковым — оказалось, что в детстве они жили по соседству в Калининграде. Судьбоносная встреча привела к свадьбе в 2008 году, а вскоре у пары родилась дочь Мария. Но со временем отношения дали трещину, и супруги расстались.

Ольга Арнтгольц тоже пережила развод. Её брак с актёром Вахтангом Беридзе продлился шесть лет, в этом союзе родилась дочь Анна. Позже Ольга нашла счастье с режиссёром Дмитрием Петрунем. В 2016 году они поженились, и в их семье появился сын Аким.

Татьяна же после развода встречалась с актёром Григорием Антипенко, а в 2018 году начала отношения с Марком Богатырёвым. В 2020 году пара официально оформила отношения.

Примечательно, что в 2021 году обе сестры снова стали мамами почти одновременно. 21 января у Ольги и Дмитрия Петруня родился сын Лев, а 18 февраля Татьяна и Марк Богатырёв стали родителями мальчика, которого назвали Данилой.