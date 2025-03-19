18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
500.32
545.3
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.03.2025, 12:47

Странности в судьбах красавиц-сестёр Татьяны и Ольги Арнтгольц

Новости Мира 0 2 693

Блондинки Ольга и Татьяна Арнтгольц — одни из самых узнаваемых звёзд российского кино. Их часто путают, ведь внешне они очень похожи. Однако внимательные поклонники знают: несмотря на одинаковую внешность, характеры сестёр совершенно разные, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Ольга и Татьяна родились 18 марта 1982 года в Калининграде в семье артистов местного драматического театра. Их назвали в честь сестёр Лариных из «Евгения Онегина» (12+). В детстве окружающие постоянно путали девочек, но родители и близкие отмечали, что Ольга была более скромной и спокойной, в то время как Татьяна — более активной и общительной.

После окончания школы сёстры вместе с четырьмя одноклассниками переехали в Москву, где поступили в театральное училище имени М. С. Щепкина. Среди их однокурсников оказался и будущий известный актёр Артём Ткаченко.

Личная жизнь Татьяны Арнтгольц складывалась непросто. Её первой серьёзной любовью стал актёр Анатолий Руденко, с которым они встречались два года. Однако до свадьбы дело не дошло. Позже Татьяна случайно познакомилась в аэропорту с Иваном Жидковым — оказалось, что в детстве они жили по соседству в Калининграде. Судьбоносная встреча привела к свадьбе в 2008 году, а вскоре у пары родилась дочь Мария. Но со временем отношения дали трещину, и супруги расстались.

Ольга Арнтгольц тоже пережила развод. Её брак с актёром Вахтангом Беридзе продлился шесть лет, в этом союзе родилась дочь Анна. Позже Ольга нашла счастье с режиссёром Дмитрием Петрунем. В 2016 году они поженились, и в их семье появился сын Аким.

Татьяна же после развода встречалась с актёром Григорием Антипенко, а в 2018 году начала отношения с Марком Богатырёвым. В 2020 году пара официально оформила отношения.

Примечательно, что в 2021 году обе сестры снова стали мамами почти одновременно. 21 января у Ольги и Дмитрия Петруня родился сын Лев, а 18 февраля Татьяна и Марк Богатырёв стали родителями мальчика, которого назвали Данилой.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.