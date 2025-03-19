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19.03.2025, 14:44

Названа особенность речи, предвещающая долголетие

Новости Мира 0 540

Исследователи из Женевского университета выяснили: быстрая и связная речь может быть маркером замедленного старения организма и предрасположенности к долгой жизни. Результаты их работы опубликованы в журнале Psychological Science, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В основе исследования лежат данные Берлинского проекта по изучению старения, стартовавшего еще в 1989 году. В нем участвовали 516 человек в возрасте от 70 до 105 лет. На протяжении всего времени ученые фиксировали биологические (состояние зубов, когнитивные способности) и социальные (уровень стресса, материальное благополучие) показатели старения.

В новом этапе исследования участники прошли девять когнитивных тестов. Цель ученых заключалась в том, чтобы определить, какие интеллектуальные навыки наиболее сильно связаны с долголетием. Тесты оценивали беглость речи, скорость обработки информации, объем словарного запаса и эпизодическую память.

Скорость восприятия подразумевала способность быстро справляться с задачами на визуальное распознавание и сравнение. Вербальные знания отражали уровень словарного запаса, а эпизодическая память — умение запоминать и воспроизводить личные воспоминания.

Собранные данные были обработаны с помощью модели искусственного интеллекта для оценки предполагаемой продолжительности жизни участников. Выводы показали, что именно беглость речи оказалась наиболее значимым фактором, связанным с долголетием.

Авторы работы объясняют: свободная и быстрая речь требует координации нескольких когнитивных процессов одновременно — активного словарного запаса, работы долговременной и зрительной памяти, а также высокой мозговой активности в целом.

Исследователи также отметили: физическое здоровье тесно связано с психологическим, эмоциональным и когнитивным состоянием человека. «Когда все эти сферы начинают ухудшаться одновременно, это ведет к общему биологическому и медицинскому угасанию», — подытожили они.

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