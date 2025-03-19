Wildberries сделал возврат товаров в два раза дороже

С 18 марта маркетплейс Wildberries повысил комиссию за возврат заказов, которые не были забраны из пунктов выдачи в течение 14 дней. Теперь сумма составит 200 рублей (1 202 тенге) вместо прежних 100 рублей (601 тенге), сообщает Lada.kz со ссылкой на АУРЭК.

Фото: ixbt.com

Если покупатель откажется от товара до истечения двух недель, комиссия взиматься не будет.

В компании пояснили, что мера направлена на снижение количества невостребованных посылок, которые перегружают пункты выдачи и увеличивают логистические расходы. Хотя таких случаев всего около 1% от общего объема заказов, они создают ощутимую нагрузку.

Для покупателей это означает: забирать заказы лучше вовремя или отказываться заранее, чтобы не платить двойную комиссию.

В Казахстане подобные изменения пока не планируются — маркетплейсы продолжают работать по прежним правилам возврата.