Wildberries сделал возврат товаров в два раза дороже

С 18 марта маркетплейс Wildberries повысил комиссию за возврат заказов, которые не были забраны из пунктов выдачи в течение 14 дней. Теперь сумма составит 200 рублей (1 202 тенге) вместо прежних 100 рублей (601 тенге), сообщает Lada.kz со ссылкой на АУРЭК.
Если покупатель откажется от товара до истечения двух недель, комиссия взиматься не будет.
В компании пояснили, что мера направлена на снижение количества невостребованных посылок, которые перегружают пункты выдачи и увеличивают логистические расходы. Хотя таких случаев всего около 1% от общего объема заказов, они создают ощутимую нагрузку.
Для покупателей это означает: забирать заказы лучше вовремя или отказываться заранее, чтобы не платить двойную комиссию.
В Казахстане подобные изменения пока не планируются — маркетплейсы продолжают работать по прежним правилам возврата.
Комментарии0 комментарий(ев)