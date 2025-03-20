Стало известно о наследстве отца Филиппа Киркорова

«Я был знаком с Бедросом. Он никогда не был состоятельным человеком. Насколько мне известно, у него оставалась лишь квартира, и то не в Москве, а где-то в провинции. По столичным меркам она не представляла большой ценности. Другого имущества у него, по сути, не было», — отметил Добровинский в разговоре с NEWS.ru.