Стало известно о наследстве отца Филиппа Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, сотрудничавший с Филиппом Киркоровым, рассказал, что народный артист Бедрос Киркоров не оставил после себя значительного состояния. По словам юриста, имущество певца было весьма скромным, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru.
«Я был знаком с Бедросом. Он никогда не был состоятельным человеком. Насколько мне известно, у него оставалась лишь квартира, и то не в Москве, а где-то в провинции. По столичным меркам она не представляла большой ценности. Другого имущества у него, по сути, не было», — отметил Добровинский в разговоре с NEWS.ru.
В то же время ранее сообщалось, что у Бедроса Киркорова остались две квартиры в Москве, загородный дом в Болгарии и недвижимость в Нижнем Новгороде.
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