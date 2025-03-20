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19.03.2025, 20:20

Весеннее равноденствие 20 марта: традиции и народные приметы

Новости Мира 0 586

Весеннее равноденствие — уникальное природное явление, когда день и ночь почти сравниваются по продолжительности. В этом году этот момент наступит 20 марта, когда солнце пересечет небесный экватор, знаменуя начало весны в северном полушарии. С этого дня световой период начинает постепенно удлиняться, а природа просыпается от зимнего сна, наполняя окружающий мир жизненной энергией и теплом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Во многих культурах весеннее равноденствие занимает особое место. Издавна этот день воспринимался как символ пробуждения, очищения и перехода от холодного зимнего периода к теплой и плодородной весне. Люди испокон веков устраивали ритуалы, благодарили силы природы за защиту зимой и просили благополучия и урожая в новом сезоне.

Одним из древнейших праздников, связанных с днем весеннего равноденствия, является Навруз (известный также как Новруз, Нооруз, Наурыз, Невруз). Этот праздник, олицетворяющий обновление природы и начало нового года, широко отмечается в странах Центральной Азии, на Кавказе и в ряде других регионов.

Символика и традиции весеннего равноденствия

Традиции, сопровождающие весеннее равноденствие, наполнены глубоким смыслом и направлены на очищение, обновление и привлечение удачи:

Очищение огнем. С древних времен люди разводили костры, прыгали через огонь, сжигали старые вещи и тем самым прощались с зимой, освобождая пространство для всего нового.

Праздничное угощение. В этот день готовят блины, символизирующие солнце, пекут круглые лепешки и лакомятся сладостями с медом, привлекая достаток и тепло в дом.

Омовение водой. Считалось, что умывание талой водой или водными настоями в день равноденствия приносит здоровье, молодость и очищение от негативной энергии.

Медитации и загадывание желаний. Момент весеннего равноденствия считается энергетически сильным временем. Многие практикуют медитации, благодарят уходящую зиму и обращаются с просьбами о гармонии и успехе к наступающей весне.

Начало новых дел и посев. Согласно поверьям, все начинания и дела, стартовавшие в этот день, будут развиваться успешно, а посеянные семена дадут богатый урожай.

Народные приметы этого дня

В народных традициях день весеннего равноденствия всегда был полон примет:

  • Ясная, солнечная погода предвещает теплое и урожайное лето.
  • Дождь или снег в этот день указывают на долгую весну и позднее наступление тепла.
  • Птицы, строящие гнезда на солнечной стороне, предупреждают о возможном прохладном лете.
  • Если в этот день пробуждается медведь, весна будет ранней и теплой.
  • Разведение огня в доме или на улице считается залогом благополучия и защиты от неприятностей.

Что не рекомендуется делать в день весеннего равноденствия?

Чтобы не спугнуть удачу и не привлечь негатив, важно избегать:

  • Ссор и конфликтов — это может принести неудачи на весь год.
  • Жалоб и уныния — такие эмоции могут сделать предстоящий период тяжелым и безрадостным.
  • Разбрасывания мусора — по поверьям, это может повлечь за собой бедность и беспорядок в жизни.

Весеннее равноденствие в Казахстане

В Казахстане 20 марта не только встречают весну, но и отмечают День национальных видов спорта. По всей стране проходят праздничные мероприятия, соревнования и турниры, посвященные популяризации традиционных спортивных дисциплин и укреплению национальных культурных ценностей.

Весеннее равноденствие — это не просто астрономический момент, это символ гармонии, обновления и вдохновения. Встречайте весну с открытым сердцем, благодарностью и радостью — и пусть весь год будет наполнен светом и теплом!

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