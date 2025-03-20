Странный сюрприз от ресторана после ужина удивил мужчину

Необычный случай произошел с одним из пользователей Reddit , выступающим под ником InfiniteOutfield. После ужина в барбекю-ресторане он получил неожиданный «подарок» от заведения — горячее полотенце, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Unsplash

Своим удивлением мужчина поделился в соцсети, опубликовав фото свернутого на тарелке полотенца и сопроводив снимок подписью: «Барбекю-ресторан дал мне горячее полотенце после ужина».

Этот пост быстро вызвал шквал шутливых комментариев. Одни пользователи пытались угадать, что это за «блюдо» перед ним:

— «А ты пробовал его нарезать? Может, это торт!»

— «Осторожно, послеобеденное жевательное полотенце! Надеюсь, ты не воспользовался им не по назначению?»

— «Честно говоря, это выглядит как буррито с обморожением», — писали комментаторы, соревнуясь в остроумии.

Однако нашелся и человек, который прояснил ситуацию. Пользователь под ником alien4649 рассказал, что подобная практика — вполне привычное дело в Японии. Там такие полотенца называются «осибори» и подаются гостям перед едой для того, чтобы вытереть руки и освежить лицо. Зимой они подаются теплыми, а летом — прохладными, иногда с лёгким ароматом. По его словам, в дорогих ресторанах это настоящая традиция, а в более демократичных заведениях их могут заменять простыми бумажными полотенцами в индивидуальных упаковках. Интересно, что горячие полотенца можно встретить и на борту самолётов — особенно в бизнес-классе азиатских авиакомпаний.

Так что подарок, который показался странным, оказался всего лишь проявлением заботы и желания сделать пребывание в ресторане максимально комфортным. Хотя удивление туриста понять тоже можно — культурные особенности всегда дают повод для улыбки.