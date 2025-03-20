Ирина Понаровская впервые раскрыла правду о сыне и романе с Сосо Павлиашвили

Заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская впервые откровенно поделилась болью, которую долго скрывала от посторонних. В эксклюзивном интервью она рассказала о самом тяжелом событии в своей жизни — смерти сына, а также раскрыла неизвестные ранее подробности своего романа с певцом Сосо Павлиашвили, сообщает Lada.kz

Фото: kp.ru

По словам Ирины, утрата сына стала для нее потрясением, с которым невозможно смириться. Артистка призналась, что каждый день учится жить заново, находя силы в творчестве и воспоминаниях о сыне, который всегда был для нее опорой и источником вдохновения.

"Я стараюсь идти вперед, но это очень трудно, — призналась певица. — Потеря ребенка — это рана, которая не заживает".

Впервые Понаровская открыто рассказала и о личных отношениях с Сосо Павлиашвили. По ее словам, их роман начался в непростой для обоих период и оказался яркой, но короткой главой в ее жизни. Несмотря на то что союз не продлился долго, певица с теплом вспоминает те времена и подчеркивает, что между ними сохранились уважение и добрые чувства.

"Это была история, которая оставила в моей душе след. Мы расстались, но остались людьми, которые понимают и ценят друг друга", — рассказала артистка.

В свои 72 года Ирина Понаровская продолжает радовать поклонников не только творчеством, но и своей открытостью. Она призналась, что всю жизнь ей приходилось искать баланс между сценой и семьей, между вниманием публики и личным пространством. Сегодня артистка учится принимать новые жизненные обстоятельства и переосмысливать свои ценности.

Зрители отметили, что интервью получилось искренним и глубоким, позволяя взглянуть на известную артистку не только как на талантливую певицу, но и как на женщину, прошедшую через тяжелые испытания и сумевшую сохранить внутреннюю силу и тепло души.