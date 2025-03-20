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20.03.2025, 11:21

Сын серийного маньяка Андрея Чикатило служит в рядах ВСУ в зоне СВО

Новости Мира 0 782

Сын печально известного серийного убийцы СССР Андрея Чикатило — Юрий Мирошниченко — служит в артиллерийском подразделении Вооружённых сил Украины на харьковском направлении. Об этом сообщают телеграм-каналы, передает Lada.kz со ссылкой на URA.RU

Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon
Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon

Как пишет Telegram-канал Shot, 56-летний Юрий, после отбытия последнего срока наказания в России, переехал в Харьков. Там он сменил фамилию на Мирошниченко — по фамилии супруги — и вступил в ряды ВСУ в начале специальной военной операции.

Юрий Чикатило не раз привлекал к себе внимание: он активно участвовал в телешоу и массовых акциях, в том числе на Майдане, где проявлял себя как сторонник украинского патриотического движения. Однако, как утверждают источники, его решение отправиться на фронт было продиктовано скорее попыткой избежать проблем с законом, чем идейными соображениями.

В 2016 году его супруга ушла от него, после чего Юрий перестал выплачивать алименты на сына, которого назвали Андреем — в честь деда, и который появился на свет в день рождения серийного убийцы. Помимо долгов по алиментам, у Мирошниченко накопились задолженности перед банками и неоплаченные штрафы. В результате им заинтересовались судебные приставы и МВД Украины, и, чтобы избежать возможного ареста, он принял решение уйти на фронт.

Кроме финансовых проблем, в биографии Юрия есть и уголовное прошлое: он был осуждён за рэкет, грабёж и покушение на убийство. Ранее его также обвиняли в мародёрстве на украинских предприятиях с последующей переправкой похищенного имущества в Россию. В общей сложности за решёткой он провёл 13 лет. При этом свою родственную связь с Андреем Чикатило он никогда не скрывал.

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