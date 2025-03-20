Невеста Григория Лепса оказалась под капельницей из-за жадности пожилого жениха

Юная невеста известного певца Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, которая в настоящее время обучается в престижном Лондонском колледже моды, поделилась с подписчиками тревожной новостью. На своей странице в соцсетях девушка опубликовала снимок из больничной палаты — на фото видно, что ей поставили капельницу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: соцсети

«В попытках восстановиться… болею», — коротко подписала публикацию Аврора, не вдаваясь в подробности диагноза и не раскрывая, что именно стало причиной ее недомогания.



Фото: соцсети

Известно, что в этой ситуации Григорий Лепс не может оказать своей возлюбленной личную поддержку. Въезд в Великобританию для артиста закрыт из-за действующих санкций.

Тем временем в СМИ продолжают обсуждать подробности отношений пары. Недавно стало известно, что певец отказался приобретать для Авроры новый загородный дом. Лепс заявил, что после свадьбы молодожены будут жить в его особняке, где оборудована собственная музыкальная студия.

Напомним, торжество запланировано на лето 2025 года. К тому времени Григорию Лепсу исполнится 62 года. Певец не скрывает своих чувств к молодой избраннице и уверен, что Аврора станет не только прекрасной супругой, но и заботливой матерью их будущих детей.