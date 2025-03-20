Путин подписал указ о легализации граждан Украины в России

Президент России Владимир Путин утвердил новый указ, касающийся правового положения граждан Украины, находящихся на территории РФ без законных оснований. Документ размещён на официальном портале правовой информации, передает Lada.kz
Согласно тексту указа, все украинские граждане, пребывающие в России нелегально, обязаны покинуть страну не позднее 10 сентября 2025 года. Однако предусмотрена альтернатива: тем, кто желает остаться, предлагается пройти процедуру легализации своего статуса.
В частности, иностранцам предстоит выполнить ряд условий для получения законного права на проживание в России. Среди них — обязательная сдача биометрических данных, прохождение медицинского обследования (включая тесты на наличие наркотических веществ и инфекций), успешная сдача экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, а также полное погашение всех задолженностей.
Напомним, что ранее президент уже подписывал указ о необходимости выдворения из России всех нелегальных мигрантов до 30 апреля 2025 года. Новый документ конкретизирует меры в отношении граждан Украины и даёт возможность им официально оформить своё пребывание на территории РФ.
Комментарии0 комментарий(ев)