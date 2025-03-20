Путин подписал указ о легализации граждан Украины в России

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Согласно тексту указа, все украинские граждане, пребывающие в России нелегально, обязаны покинуть страну не позднее 10 сентября 2025 года. Однако предусмотрена альтернатива: тем, кто желает остаться, предлагается пройти процедуру легализации своего статуса.

В частности, иностранцам предстоит выполнить ряд условий для получения законного права на проживание в России. Среди них — обязательная сдача биометрических данных, прохождение медицинского обследования (включая тесты на наличие наркотических веществ и инфекций), успешная сдача экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, а также полное погашение всех задолженностей.

Напомним, что ранее президент уже подписывал указ о необходимости выдворения из России всех нелегальных мигрантов до 30 апреля 2025 года. Новый документ конкретизирует меры в отношении граждан Украины и даёт возможность им официально оформить своё пребывание на территории РФ.