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21.03.2025, 07:21

Петух спас российского бойца в Курской области

Новости Мира 0 2 011

Боец территориальной обороны Курской области с позывным Грузин поделился с NEWS.ru удивительной историей о том, как в селе Обуховка обычный деревенский петух спас ему жизнь, сообщает Lada.kz

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

По его словам, это произошло в холодном ноябре, когда он буквально находился на грани замерзания. В полной темноте боец случайно нащупал живого петуха и, не раздумывая, спрятал птицу под бронежилет, чтобы согреться.

— Сижу, зуб на зуб не попадает от холода, и вдруг слышу какой-то звук: «Ку-ку-ку». Рукой провожу — а это петух! Такой горячий, прямо как грелка. Пришлось положить его себе под бронежилет, чтобы он мне согревал спину. Честно говоря, без этого петуха я бы до утра не дотянул, — рассказал Грузин.

Он пояснил, что выбраться из укрытия не мог — в противном случае украинские военные могли обнаружить его по тепловизору. Вместе с двумя товарищами ему пришлось остаться на ночь в селе после выполнения операции по эвакуации восьми человек. Укрытием для них послужили развалины одного из догоравших домов. Чтобы хоть немного согреться, боец прижимался к еще теплому пепелищу, но главным спасением стал именно случайно найденный петух.

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